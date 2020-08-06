Часть Северного района в Ростове на день останется без воды

Отключения связаны с присоединением водопровода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Часть Северного района в Ростове-на-Дону на день останется без воды. Об этом сообщили в АО «Ростовводоканал».

Водоснабжение будет прекращено в следующих границах: пр. Космонавтов – ул. Добровольского – ул. Королева – верхняя часть пр. Комарова; торговый комплекс «ОКЕЙ». Воды не будет 7 августа с 8:00 до 17:00.

Причина — присоединение водопровода диаметром 300 миллиметров по адресу: улица Комарова, 30/2, - рассказали в «Ростовводоканале».