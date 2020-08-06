Клуб займется этим вопросом в ближайшем будущем. Фото: Архив "КП"

ФК «Ростов» может поменять эмблему. Об этом президент клуба Арташес Арутюнянц рассказал в интервью youtube-каналу «Nobel».

Во время разговора ведущий выпуска заметил, что существующая эмблема клуба устарела. Арутюнянц ответил, что они планируют поменять эмблему.

— Мы все это понимаем. В ближайшем будущем начнем этим заниматься, — прокомментировал президент «Ростова».

Он пояснил, что до этого клуб занимался более серьезным вопросом. В приоритете было создание хорошей команды, сбалансированного состава. Эту цель, по словам Арутюнянца, в «Ростове» уже достигли. Кроме того, он еще раз опроверг слухи о продаже топовых игроков.

— Мы не сторонники шоковых решений и крайностей. Самое главное сегодня — стабильный клуб. Мы пришли, чтобы создать команду, которая будет добиваться успехи, — высказал Арутюнянц.