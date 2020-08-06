В Ростове за неделю подорожала свинина

Снизились цены на колбасу, масло и яблоки. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону за неделю подорожала свинина. Данные об этом публикует Ростовстат.

По информации органа статистики, стоимость свинины увеличилась на три рубля. Если 27 июня килограмм мяса можно было купить за 261 рубль, то 3 августа — уже за 264 рубля.

На ряд товаров цены снизились. Так, вареная колбаса подешевела на 2 рубля — с 355 рублей за килограмм до 353 рублей. Стоимость сливочного масло стала меньше на 7 рублей — с 531 рубля за килограмм до 524. Яблоки подешевели на 3 рубля — с 114 рублей за килограмм до 111.

Напомним, в Ростовской области подорожал минимальный набор продуктов. В июне самые необходимые продукты можно было купить за 4 167 рубля. По сравнению с маем стоимость увеличилась на 2,2 %. С декабря минимальный набор подорожал на 11,2 %.