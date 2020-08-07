«Сделать обслуживание еще удобнее»: ВТБ может проводить операции за клиентов

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ВТБ сможет проводить операции за клиентов сегментов «Привилегия» и «Прайм», которые получили возможность по звонку создавать распоряжения на финансовые операции и удаленно подтверждать их в мобильном приложении банка. Об этом на пресс-брифинге заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

- Последние события показали актуальность дистанционных сервисов, - отметил спикер. - Теперь наши клиенты могут совершать переводы и платежи, открывать счета без визита в офис и экономить время на создании операций и заполнении реквизитов - за них эти действия проведет сотрудник банка. Безопасно подтвердить операцию можно в мобильном приложении ВТБ Онлайн. Запуская подобный сервис, мы решаем нашу стратегическую задачу сделать обслуживание еще быстрее, а клиентский путь - еще удобнее.

Так, чтобы воспользоваться сервисом и получить услугу, клиенту ВТБ нужно позвонить своему персональному менеджеру или на линию обслуживания и сообщить, какое действие необходимо выполнить. Сотрудник банка самостоятельно создаст в ВТБ Онлайн черновик операции на платежи, переводы, конвертацию валюты, открытие счета и вклада. Сразу после разговора со специалистом на главной странице приложения у клиента появится уведомление «Операции на подтверждение», где будет отображен список и детали всех распоряжений, а также срок, до которого их нужно подтвердить, — самостоятельно данные вносить не потребуется.

Таким образом, сделать платёж, перевод или обменять валюту можно за считанные минуты, совершив при этом минимум усилий. Кроме того, клиент имеет возможность провести операцию в течение трех суток после ее создания.

К слову, на все транзакции, которые совершаются таким способом, действуют лимиты ВТБ Онлайн. По словам Анатолия Печатникова, эта услуга будет полезна при выполнении сложных операций, где нужно вводить реквизиты и номера счетов, и когда у клиента нет времени самостоятельно создавать операцию в мобильном приложении.

Пока услуга дистанционного подтверждения операций в ВТБ Онлайн доступна для пользователей iOS и Android. В дальнейшем банк планирует расширить список операций, которые можно будет подтвердить в приложении.

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