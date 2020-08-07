В Ростовской области произошел крупный пожар: сгорели супермаркет и пекарня

Спасатели локализовали возгорание. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области тушат крупный пожар. Огонь начал распространяться в ночь с 6 на 7 августа на автодороге Ростов — Новошахтинск.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 00:39. Огонь охватил одноэтажное здание.

На место прибыли 87 спасателей и 30 единиц техники. Был объявлен повышенный ранг пожара.

Помещения магазина и пекарни полностью уничтожены огнем. Площадь пожара составила 750 квадратных метров, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.

В настоящее время спасатели локализовали пожар. В результате происшествия никто не пострадал.