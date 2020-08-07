На берегу Таганрогского залива нашли мертвого дельфина-азовку

Травм на теле морского обитателя не было. Фото: vk.com/etorostovnadonu

На берегу Таганрогского залива нашли труп мертвого дельфина. Об этом рассказал очевидец в соцсетях.

Речь идет о черноморской морской свинье — так называемом азовском дельфине. Нашедший морского обитателя мужчина предположил, что он скончался из-за плохой экологии. Серьезных травм на теле азовки действительно не было.

— В последнее время часто такие новости приходится читать. Похоже, что-то не то с экологией, — говорится в сообщении.

Ученые экологи говорят, азовские дельфины часто погибают из-за болезней и травм. У ослабевшего животного просто нет сил держаться в воде. Кроме того, азовок может оглушить сейсморазведкой или подводными акустическими системами военных кораблей.