ГК «Чистый город» примет участие в генеральной уборке Можайской рощи

Фото: ГК «Чистый город»

Региональный оператор ГК «Чистый город» примет участие сразу в нескольких массовых экологических акциях в ближайшие выходные.

Завтра, 8 августа, регоператор вместе с жителями, представителями городских и бизнес-структур, общественных организации проведут генеральную уборку Можайской рощи в Первомайском районе города. В ходе субботника планируется ликвидировать свалочные очаги, убрать придорожный мусор, спилить аварийные деревья. При этом работы будут идти на территории всей рощи, а это порядка 120 га.

На помощь жителям ГК «Чистый город» предоставит спецтехнику, а после уборки организует развлекательную тематическую площадку на стадионе «Авиатор».

В воскресенье, 9 августа, ГК «Чистый город» и экоактивисты приведут в порядок рощу около стадиона СКА в донской столице.

Региональный оператор приглашает всех неравнодушных принять участие в масштабных экологических акциях. Уборка Можайской рощи начнётся в субботу в 9.00, сбор – на стадионе «Авиатор». Рощу СКА буду приводить в порядок в воскресенье с 10:00.