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Главный санврач Ростовской области рассказал, люди каких профессий чаще других заражаются гриппом

Евгений Ковалев также раскрыл, кто может тяжело переносить болезнь
Михаил СтрижевМихаилСтрижев
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Евгений Ковалев также раскрыл, кто может тяжело переносить болезнь.

Евгений Ковалев также раскрыл, кто может тяжело переносить болезнь.

Главный санитарный врач Ростовской области раскрыл, люди каких профессий чаще других заражаются гриппом. Об этом Евгений Ковалев рассказал в ходе брифинга 7 августа.

Ковалев напомнил, что осенью Ростовскую область ожидает сложный этап. Кроме коронавируса люди начнут заражаться гриппом. При этом штаммы вирусов гриппа поменялись.

К группе риска заражения относятся учителя, преподаватели сузов вузов, медработники, сотрудники магазинов продовольсвенной и непродовольсвенной торговли, работники общественного транспорта, - прокомментировал Евгений Ковалев.

Он также рассказал, кто может тяжело переносить болезнь. Это люди с хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы. Такие риски есть у жителей, страдающих от нарушения обмена веществ и сахарного диабета.