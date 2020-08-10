В Ростовской области назвали победителей конкурса «Лучший врач года»

Губернаторские премии получат девять медиков.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Ростовской области назвали победителей областного конкурса «Лучший врач года» в 2020 году. Как рассказали в региональном правительстве, премии получат девять медиков. А победителей определили в двух номинациях – «Лучший сельский врач» и «Лучший молодой специалист». Цель такой премии – повышение престижа профессии и поддержка талантливых молодых кадров.
КОНКРЕТНО
В номинации «Лучший сельский врач»
I место
Лариса Ажинова – врач общей практики (семейный врач) Мелиховской амбулатории, ЦРБ Усть-Донецкого района;
II место
Ольга Кино – заместитель главврача по клинико-экспертной работе ЦРБ, врач-педиатр Егорлыкского района;
Валентина Кудряшова – завтерапевтическим отделением, врач-терапевт ЦРБ Шолоховского района;
III место
Жанна Щукина – завпедиатрическим отделением, врач-педиатр ЦРБ Чертковского района.
...в номинации «Лучший молодой специалист»:
I место
Ксения Комарова – врач общей практики (семейный врач) ЦРБПролетарского района;
Владимир Орлов – врач – уролог-андролог, «Областная детская клиническая больница»;
II место
Мустафа Ферзалиев – врач клинической лабораторной диагностики, «Станция переливания крови»;
III место
Анна Мысливцева – врач-психиатр, психиатр-нарколог, «Наркологический диспансер»;
Нелли Назаретян – врач-эндокринолог ЦРБ Мясниковского района.