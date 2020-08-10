В Ростовской области назвали победителей конкурса «Лучший врач года»

Губернаторские премии получат девять медиков. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области назвали победителей областного конкурса «Лучший врач года» в 2020 году. Как рассказали в региональном правительстве, премии получат девять медиков. А победителей определили в двух номинациях – «Лучший сельский врач» и «Лучший молодой специалист». Цель такой премии – повышение престижа профессии и поддержка талантливых молодых кадров.

КОНКРЕТНО

В номинации «Лучший сельский врач»

I место

Лариса Ажинова – врач общей практики (семейный врач) Мелиховской амбулатории, ЦРБ Усть-Донецкого района;

II место

Ольга Кино – заместитель главврача по клинико-экспертной работе ЦРБ, врач-педиатр Егорлыкского района;

Валентина Кудряшова – завтерапевтическим отделением, врач-терапевт ЦРБ Шолоховского района;

III место

Жанна Щукина – завпедиатрическим отделением, врач-педиатр ЦРБ Чертковского района.

...в номинации «Лучший молодой специалист»:

I место

Ксения Комарова – врач общей практики (семейный врач) ЦРБПролетарского района;

Владимир Орлов – врач – уролог-андролог, «Областная детская клиническая больница»;

II место

Мустафа Ферзалиев – врач клинической лабораторной диагностики, «Станция переливания крови»;

III место

Анна Мысливцева – врач-психиатр, психиатр-нарколог, «Наркологический диспансер»;

Нелли Назаретян – врач-эндокринолог ЦРБ Мясниковского района.