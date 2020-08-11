В Ростове-на-Дону 70-летняя пенсионерка за рулем иномарки сбила пешехода

Пострадавшую доставили в больницу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В понедельник, 10 августа, в Ростове-на-Дону пешеход попал под колеса иномарки. Известно, что инцидент произошел около восьми часов вечера на площади Труженников, что в Железнодорожном район донской столицы.

Как рассказали в Управлении ГИБДД России по Ростовской области, по предварительным данным, водитель-женщина на «зебре» сбила 36-летнюю ростовчанку, которая переходила дорогу. За рулем Daewoo Nexia находилась 70-летняя пенсионерка.

Известно, что женщину-пешехода в экстренном порядке доставили в больницу. По факту аварии в настоящее время проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

В тот же день на пешеходном переходе 59-летний водитель внедорожника Toyota RAV4 в городе Волгодонске сбил двух женщин, возраст которых - 59 и 28 лет. Они также с травмами различной степени тяжести были доставлены в ближайшую больницу. Сообщается, что оба пешеходных перехода не были оборудованы светофорами.