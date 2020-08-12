Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 12 августа 2020. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 12 августа 2020: где и когда. Известно, что не бдут работать холодильники, кондиционеры и электроприборы, в домах жителей, которые расположены в Александровке и центре донской столицы. Как рассказали энергетики, рчь идет о плановых отключениях, цель которых не допускать в будущем аварийных ситуаций на электросетях.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 12 августа

До 11:00:

- ул. М.Горького 13/56, 15, 27-51; ул. Красноармейская 38,30; пер. Доломановский 60; пер. Братский 61-71, 74-86.

С 11 до 12:00

- ул. М.Горького 13/56, 15, 3; ул. Красноармейская 38/73, 36/62, 18, 20; пер. Доломановский 60, 41.

До 14:00:

- просп. 40-летия Победы 316, 316/2, 318/1, 318/2.

До 15:00:

- ул. Варфоломеева 265.

До 17:00:

- ул. Ларина 6, 18, 18А, 24, 24А; ул. Герасименко 7, 11, 13, 13А, 15, 15А; ул. Погодина 14, 16, 18.

- ул. Плеханова 1А,12; ул. Батуринская 2-8; ул. Литвинова 4,8/1; пр. Стачки 27/2, 27А.

- ул. Лермонтовская 87/66, 89, 89А; пер. Соборный 62, 66/87, 66А.

До 18:00:

- ул. Войкова 44-110, 97-149; ул. Портовая 383-475; пер. 3-й Поселковый 5-25, 2-30; пер. 4-й Поселковый 2-4, 1-21, 20а; пер. 5-й Поселковый 1-15, 2-16; пер. Аэроклубовский 1-15, 2-28; ул. Циолковского 79-125, 217, 144-158; пер. Корабельный 1-11, 2-16; ул. Набережная 203-283; ул. Судостроительная 1-9, 4-14.

*По данным Донэнерго.