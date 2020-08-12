В ростовском аэропорту пассажиров начали тестировать на коронавирус

Пункты забора материала для диагностики заработали возле здания Платова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ростовском аэропорту Платов началось тестирование пассажиров на коронавирус. Пункты забора материалов открылись 11 августа.

Организована работа по предоставлению возможности пребывающим из заграницы сдать анализы на ПЦР недалеко от аэропорта, - прокомментировал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил ввести обязательное тестирование на COVID-19 для сотрудников таможни и погранслужбы аэропорта.

Напомним, с 3 августа в Платове возобновилось международное сообщение. Первые самолеты отправились из аэропорта в Стамбул. С 10 августа начали выполняться рейсы в другие турецкие курорты.