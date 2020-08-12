В Батайске из «Лексуса» украли сумку с косметикой на 150 тысяч рублей

Предполагаемого воришку удалось задержать полицейским. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию города Батайска обратилась хозяйка дорогой иномарки «Лексус», которая рассказала, что стала жертвой преступления. По словам женщины, кто-то разбил стекло в ее машине и стащил сумку, в которой была косметика. Причем, их общую стоимость дама оценила в 150 тысяч рублей.

Стражам порядка удалось по горячим следам задержать предполагаемого преступника. Им оказался 30-летний мужчина. Он признался, что увидел сумку на заднем сиденье автомобиля, взял арматуру и разил стекло. В итоге косметическую добычу мужчина продал и деньги потратил.

В Главном Управлении МВД России по Ростовской области добавили, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, не исключено что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.