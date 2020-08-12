В Ростовской области в «Мерседесе» нашли контрабандные медали, начала прошлого века

Медали относятся к культурным ценностям. Фото: ПУ ФСБ России по Ростовской области.

В Ростовской области на российско-украинской границе задержали культурные ценности, которые пытались переправить в нашу страну в обход закона. Как рассказали в Пограничном Управлении ФСБ России по региону, инцидент произошел в международном автомобильном пункте пропуска «Куйбышево». Внимание пограничников привлек автомобиль марки «Мерседес», который прибыл в Россию.

Во время таможенного осмотра в машине нашли сверток, в котором оказались 33 медали. Как предполагают эксперты, чуть меньше половины из них - 15 наград - предположительно относятся к началу прошлого века.

Водителю грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей. Фото: ПУ ФСБ России по Ростовской области.

- Медали направлены на экспертизу. Если их историческая ценность будет подтверждена, то владелец может быть привлечен к уголовной ответственности, - добавили в Управлении.

Известно, что наказание за контрабанду предусматривает до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.