В Ростовской области ищут 60-летнего Валерия Рылова

В Ростовской области ищут 60-летнего мужчину, который пропал неделю назад. Фото: "Лиза Алерт Юг".

В Ростовской области ищут 60-летнего мужчину, который пропал неделю назад - 5 августа, Известно, что в тот день Валерий Рылов вышел из своего дома, расположенного в донской столице. Однако с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни близким, ни родным.

- В день исчезновения Валерий Владимирович был одет в светлые шорты ниже колен или синего цвета джинсы, на нем была темно-синяя футболка и черные кожаные сандалии, - рассказали волонтеры, занимающиеся его поиском. - Рост мужчины - 165 сантиметров, он среднего телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Сообщается, что с собой у него были документы на его имя. В настоящее время листовки с изображением пропавшего распространяют в сети Интернет. Если вы что-то знаете о том, где может быть ростовчанин, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

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