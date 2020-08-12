В Волгодонске лжеинвалид получил от государства 740 тысяч рублей

Теперь «льготнику» грозит до шести лет тюрьмы и штраф в размере 80 тысяч рублей. Фото: Ольга КОСТИНА

В Волгодонске мужчину заподозрили в том, что он заполучил инвалидность в обход закона.

Как рассказали в прокуратуре Ростовской области, к ним обратились работники пенсионного фонда, которые предположили, что один из местных жителей незаконно получает выплаты.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и выяснили, что мужчина на самом деле не имел медицинских оснований на получение справки по инвалидности второй группы. Кто помог ему ее сделать, еще предстоит выяснить правоохранителям. Но известно, что почти за пять лет он получил в общей сложности 740 тысяч рублей, деньги ему начисляли каждый месяц в течение этого времени.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат в крупном размере». А предприимчивому «льготнику» грозит до шести лет тюрьмы и штраф в размере 80 тысяч рублей. Теперь его участь будет решать суд.