Житель Ростовской области угнал трактор

Утром во дворе фермы селяне обнаружили пропажу трактора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейским из Ростовской области пришлось расследовать кражу трактора. Инцидент произошел в Сальском районе Дона. Там в местный отдел полиции обратился владелец одного из крестьянско-фермерских хозяйств. Он рассказал, что утром во дворе фермы не обнаружил трактор.

Иголку в стоге сена долго искать не пришлось - на одной из проселочных дорог правоохранители обнаружили агрегат, а вместе с ним и водителя. Им оказался работник того же предприятия.

Как рассказали в региональном главке, мужчина признался полицейским, что хотел продать добычу на запчасти. Как оказалось, заработать он мог не мало. Хозяин трактора оценил сумму ущерба в 730 тысяч рублей. Правда, транспортное средство ему уже вернули.

А угонщик теперь будет дожидаться суда без работы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За такое преступление ему грозит несколько лет тюрьмы.