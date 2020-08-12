В Ростове-на-Дону пожаловаться на амброзию можно по телефону горячей линии

Не хочешь штраф - убирай сам. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Ростове-на-Дону жители могут пожаловаться на растущую амброзию по телефону горячей линии. Ее номер озвучили в мэрии города. Там же рассказали, что массовые всходы амброзии появляются в мае - июне. А цветение в нашей зоне начинается в июле - начале августа и продолжается до октября.

- Согласно действующему законодательству о карантине растений ответственность за выполнение мероприятий по борьбе с амброзией возлагается на владельцев и пользователей земельных участков, - рассказали в мэрии донской столицы. - При этом неоднократно встречаются случаи, когда покос сорняка собственником не производится.

Известно, что за такое нарушение для простых горожан предусмотрен штраф до трех тысяч рублей, на должностных и юридических лиц – до 30 и 70 тысяч рублей соответственно.

АЛЛО!

Передать информацию по факту нескошенной сорной растительности можно по телефону «горячей линии» комитета по охране окружающей среды - (863) 231-57-39.