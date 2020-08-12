На Ростовскую область идут ливни, град и ураганный ветер

От поездок в непогоду лучше воздержаться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Град, ливни в сочетании с грозой, сильные дожди и шквалистое усиление ветра. Об этом жителей Ростовской области предупреждают донские спасатели, ссылаясь на прогнозы метеорологов.

По их данным, изменение погоды в донском регионе ожидается до конца суток среды, 12 августа, а также ночью и днем в четверг, 13 августа.

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными — не выходить без надобности на улицу, а также не парковать автомобили под деревьям и слабоукрепленными конструкциями.

Известно, что непогода еще может обойти донскую столицу стороной. В Ростове-на-Дону днем синоптики обещают до плюс 31 градуса выше нуля, к вечеру похолодает до плюс 29 градусов.

К слову, самый жаркий день в нашем городе за всю историю метеонаблюдений был десять лет назад - тогда температура воздуха доходила до плюс 39,7 градуса. А самый холодный - плюс 8,7 градуса - в 1921 году.