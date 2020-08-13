В городе Ростове-на-Дону запланированы плановые отключения света 13 августа 2020. Фото: ГОПАЛО Ольга.

Отключение света в Ростове-на-Дону 13 августа 2020: где и когда. Сообщается, что электричества не будет в разных районах города. Как рассказали энергетики, все отключения - плановые. Их цель - не допустить аварийных ситуаций на электросетях.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 13 августа

до 12:00:

- ул. Шоссейная 51-172; ул. Шоссейная 1-49, 2-108.

до 16:00:

- пер. Университетский 82, 72-76, 131-133; просп. Кировский 116, 126; ул. Филимоновская 241/122, 229-233, 186-196; ул. Лермонтовская 197, 181-189, 118-134; ул. Тельмана 99-113, 98-100.

до 17:00

- ул. Страны Советов 14-38, ул. Профсоюзная 51-85.

до 18:00:

- Хапровский КСМ.

с 10:00 до 12:00:

- ул. Проселочная 19, 21; ул. Тружеников 11, 13, 23, 70А, ул. Совхозная 18А.

с 13:00 до 15:00:

- ул. Проселочная 19, 21; ул. Тружеников 11, 13, 23, 70А.

с 13:00 до 17:00:

- пл. Толстого 1-7, 2А, 4Б; пл. Свободы 7/2; ул. Комсомольская 4Б .

*По данным Донэнерго.