Мы узнали, где и когда в Ростове-на-Дону пройдет Всероссийский фестиваль. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Всероссийский фестиваль «Студенческая весна» 2020 в Ростове-на-Дону: где и когда. В этом году из-за пандемии коронавируса праздник не состоялся в мае. По решению донского губернатора, его перенесли на сентябрь.

Как рассказали в правительстве региона, финальный этап XXVIII Всероссийского студенческого фестиваля «Российская студенческая весна – весна Победы» состоится с 5 по 10 сентября. Правда, было решено сократить число участников фестиваля сокращено с 2,5 до двух тысяч человек. Это необходимо для того, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасности.

Известно, что на донской земле соберутся талантливые студенты со всей России. Их возраст - от 16 до 30 лет. Все они уже победители региональных этапов.

А конкурсные направления в этом году такие - «Журналистика» и «Видео», «Мода», «Театральное», «Инструментальное»,«Вокальное», «Танцевальное», «Оригинальный жанр» и «Региональная программа».