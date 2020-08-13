Из Ростовской области в Украину пытались контрабандой провезти 142 тюка с косметикой и одеждой

Автобус был оборудован четырьмя тайниками. Фото: ПУ ФСБ России по РО.

В Ростовской области внимание пограничников привлек пассажирский автобус марки Neoplan, который направлялся в сторону незалежной. На российско-украинской границе его остановили в пункте пропуска «Донецк».

Как рассказали в Пограничном управлении ФСБ России по региону, во время осмотра там были обнаружены тайники, а в них 142 тюка с одеждой и косметикой. При этом таможенную декларацию, как это положено в таких случаях при перевозке крупной партии товара, водители не подавали. А эксперты уже оценили общую стоимость добра. По предварительной оценке, речь идет о 800 тысячах рублей. В настоящее время товар изъят, а по факту произошедшего проводится проверка.

В ведомстве добавили, что с начала года донскими пограничниками уже пресечено более ста попыток незаконного перемещения через границу. По предварительной оценке, речь идет о 65 миллионах рублей. Причем в большинстве случаев контрабандисты пытались перевезти товар через границу с использованием специально оборудованных тайников.