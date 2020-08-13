В августе ростовчане получат квитанции за вывоз ТКО в новом дизайне

Фото: ГК «Чистый город»

Региональный оператор ГК «Чистый город» обновил бланки платёжного документа за вывоз ТКО. В новой квитанции, которую жители Ростова получат уже в августе, содержится больше полезной для потребителей информации.

Как отмечает регоператор, на платёжном документе абоненты смогут найти информацию о способах оплаты онлайн без комиссии, возможностях и плюсах личного кабинета и многое другое.

Также отдельно прописаны сведения о штрафных санкциях за несвоевременную оплату. Инфографика наглядно показывает, что грозит недобросовестным абонентам.

Кроме того, на обратной стороне квитанции, с помощью QR-кода, жители смогут перейти в соцсети регоператора. Здесь абоненты найдут всю необходимую информацию о вывозе ТКО и много интересного о жизни компании.

- Для того, чтобы жители Ростова могли в первых числах месяца получить платежный документ, компания ежемесячно 15 числа формирует квитанции и передаёт их на печать и доставку курьерам. Новые коммунальные конверты в последний месяц лета получат более 516 тысяч абонентов регоператора, – рассказывает коммерческий директор ГК «Чистый город» Светлана Таможникова.

Напомним, сообщить о нарушениях сроков доставки квитанций потребители могут через форму обратной связи на сайте регоператора www.rostov.clean-rf.ru либо написав на электронную почту info-rostov@clean-rf.ru, также можно позвонить на горячую линию по номеру 8-800-707-05-08.