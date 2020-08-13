1 сентября 2020 в Ростове-на-Дону: все ученики начальных классов получат горячее питание бесплатно

Вместо бутербродов теперь придет горячее питание. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

1 сентября 2020 в Ростове-на-Дону: все ученики начальных классов получат горячее питание. Об этом рассказали в правительстве региона. Известно, что для этих целей из федерального и областного бюджетов будет направлено свыше 563 миллионов рублей.

Там же добавили, что 73 миллиона рублей из этой суммы деньги из регионального бюджета, остальные - федеральная субсидия. Кроме того, из областной казны будут выделены деньги на обеспечение бесплатным горячим питанием младших школьников 184 школ, не вошедших в расчет федеральной субсидии. Такое решение принял донской губернатор. Всего на Дону с первого по четвертый классы в 2020-м будет учиться 189 761 ребенок.

Напомним, школы активно готовятся к новому учебному году. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, в числе прочего при входе в учебное заведение будет измеряться температура и раз в неделю делаться генеральная уборка помещений.