Футбольный матч «Ростов» - «Зенит» состоится в донской столице 15 августа 2020 года. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

Футбольный матч «Ростов» - «Зенит» 15 августа 2020 года: болельщиков просят прибыть на матч раньше. Известно, что спортивные поединок проедут на стадионе «Ростов-Арена», а на поле сразятся хозяева площадки и спортсмены из города Санкт-Петербурга.

Как рассказали в донском главке, охранять общественный порядок будут, в том числе сотрудники органов внутренних дел и охранных предприятий. При этом, чтобы не создавать очередей, ростовских болельщиков просят приехать на стадион на 1,5 часа раньше.

- Пропуск на трибуны будет осуществляться с проведением досмотровых мероприятий, - предупредили в Главном Управлении МВД России по региону. - Запрещается пронос на территорию стадиона стеклянной и пластиковой тары. Все болельщики имеют возможность оставить на временное хранение крупногабаритные личные вещи в камерах хранения стадиона.