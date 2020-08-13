Ростовчанин предложил повысить плату за проезд в автобусах

По словам жителя, транспортные компании несут большие убытки из-за кондиционеров. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Житель Ростова-на-Дону предложил повысить плату за проезд в общественном транспорте. Инициатива опубликована на портале «Активный ростовчанин».

Автор сообщения напомнил, что лето в городе выдалось жарким. При температуре выше +29 в автобусах тяжело передвигаться. Однако часто в салонах выключен кондиционер.

— Можно даже ввести летний тариф например с повышением оплаты на 1 рубль. Так как расходы транспортных компаний увеличивается в этот период. Люди в автобусах мучаются, потеют и теряют сознание от духоты! — говорится в сообщении.