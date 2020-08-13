«Одели как старую тетку»: ростовчанку Анастасию Костенко раскритиковали за наряд для дочки

Подписчики посчитали, что модель выбрала для девочки слишком строгий костюм. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Ростовчанку Анастасию Костенко снова раскритиковали за стиль. На этот раз подписчикам не понравилось, как девушка одела ребенка.

Костенко опубликовала фото старшей дочери Миланы. На кадрах малышка веселится и играет с щенком. Несмотря на домашнюю обстановку, девочку для фотосессии нарядили. Ее одели в милый розовый костюмчик, а волосы украсили заколкой в виде розы.

Однако даже такой тщательно подобранный наряд понравился не всем. Один подписчик посчитал, что такой костюм не подходит ребенку.

— Зачем маленькую девочку одевать как старую тетку? — написал комментатор.

Однако Костенко никак не отреагировала на колкое замечание. Сообщение затерялось в многочисленных комплиментах. Поклонники отметили, что Милана повзрослела и похорошела. Другие написали, что девочка стала копией отца — Дмитрия Тарасова.