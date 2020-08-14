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Предстоящая неделя в Ростове-на-Дону начнется с отключений света

Мы выяснили, дома на каких улицах донской столицы останутся без электричества
Ольга ГопалоОльга ГопалоОльгаГопало
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Мы выяснили, дома на каких улицах донской столицы останутся без электричества.

Мы выяснили, дома на каких улицах донской столицы останутся без электричества.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Неработающие сплит-системы, холодильники и компьютеры - все это ожидает в начале следующей недели жителей части домов Ростова-на-Дону. Как рассказали энергетики, в городе запланированы отключения электричества. Причем, все они плановые. Профилактические работы на электросетях будут вестись практически целый день.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 17 августа

с 09:00 до 17:00:

- пл. Круглая 1; ул. Товарищеская 1-55, 2-44; ул. 3-я Кольцевая 1-17; ул. Спартаковская 1-23, 2-24; пер. Старобельский 1-29, 2-10; ул. Ленинградская 2-20, 9-21; ул. 2-я Баррикадная 4-58; пр. Стачки 20/1; ул. Курортная 116.

- ул. Казахская 20-42; ул. 2-ая Киргизская 45-47, 32; пер. Манычский 3-31, 6-34; пер. Сальский 1-27, 2-24; пер. Медведицкий 1-21, 2-24; пер. Донской 1-21,2-32; пер. Хоперский 1-21, 2-24.

- ул. 1-ая Кизитириновская 1-27,2-18; ул. 2-ая Кизитириновская 1-41, 2-30; ул. 3-ая Кизитириновская 1-29,2-24; ул. Полторацкого 56-70,83-85; Новолесная 26-46,7-31; пр. Шолохова 161-173; ул. Невельская 1-7,2-12; ул. Новомосковкая 30-46, 13-31.

с 09:00 до 18:00:

- ул. Заводская 2-8, 8/1, 17; ул. Магнитогорская 3/1, 3Г, 3/28; пер. Пржевальского 23-37, 29А, 30А, 28-34; пер. Урицкого 29, 67-71, 67А.

- ул. Белая 1-21; ул. Каратаева 1-81, 2-134; ул. Просторная 7-21, 37-47, 65, 101-103, 264-268; пер. 1-й Колхозный 2-10, 1-11, 370А, 370Б, 370В; пер. 2-й Колхозный 1-15, 2-16; пер. 3-й Колхозный 1-15, 2-14; пер. 4-й Колхозный 1; СНТ «Волна».

* По данным Донэнерго