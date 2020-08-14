В городе Шахты пропал 38-летний мужчина

Он уехал на грузовой «ГАЗели» и обратно не вернулся. Фото: "Лиза Алерт Юг".

В Ростовской области в розыск объявлен 38-летний Сергей Гайдамакин. Как рассказали волонтеры, занимающиеся его поисками, мужчина пропал в воскресенье, 9 августа. В тот день он уехал на автомобиле марки «ГАЗель» бежевого цвета с синей будкой, однако до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно ни родным, ни близким.

- Пропавший он был одет в черную майку и трико с белыми полосками и черные кроссовки - говорят поисковики. - Рост мужчины 173 сантиметров, он среднего телосложения, волосы у него седые, глаза карие.

Если вы что-то знаете о том, где может быть Сергей Николаевич, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

В настоящее время листовки с его изображением распространяют в сети Интернет.

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