1 сентября 2020 в Ростове-на-Дону: заработает горячая линия по качеству и безопасности школьных принадлежностей

Звонить можно будет с 19 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 19 августа, в Ростовской области заработает горячая линия, которая будет посвящена качеству и безопасности детских товаров, а также школьных принадлежностей. Известно, что ее проведут специалисты регионального Управления Роспотребнадзора. Они будут отвечать на вопросы дозвонившихся ровно две недели - до 2 сентября, в рабочие часы ведомства.

Известно, что школы и лицей, а также вузы, колледжи и техникумы пока готовятся к работе по новым правилам - в частности, при входе в образовательное учреждение у каждого посетителя будут проверять температуру. Кроме того, во всех помещениях будет проводится генеральная уборка помещений и регулярная дезинфекция.

Также планируют организовать учебный процесс так, чтобышкольники из разных классов не находились одновременно - например, в школьной столовой.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»

Звоните по номерам: 8 (863) 223-73-98, 223-74-01, 223-73-84, 282-82-63, 282-82-64