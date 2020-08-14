В Ростовской области жертвами клещей стали почти 3,5 тысячи человек

Пострадавших от клещей дончан подсчитали эпидемиологи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в Управлении Роспотребнадзора по региону озвучили, сколько человек обратились к врачам поле того, как их укусил клещ. Оказалось, что на Дону таковых - 3 467 человек, причем 1 320 из них - это детей и подростки до 14 лет.

Санитарные врачи говорят, что если сравнивать эти цифры с тем же периодом прошлого года, то число заболевших заметно снизилось - почти в два раза. Вероятно, причина тому - вынужденная самоизоляция дончан как раз в те весенние месяцы, когда клещи особенно активны.

Кроме того, 16 жителей области оказались на больничной койке с диагнозом Крымская геморрагическая лихорадка, переносчиками которой являются именно эти насекомые. Так, к примеру, больше всего заболевших - три человека - зарегистрировано в Сальском районе, по два случая в Красносулинском, Октябрьском, Зимовниковском и Орловском районах. Но число людей с таким подтвержденным диагнозом в этом году меньше на треть, чем в 2019-м.

В ведомстве советуют: если после того, как вас укусил клещ, поднялась температура и ухудшилось самочувствие - нужно сразу же обращаться к врачам, а не заниматься самолечением.