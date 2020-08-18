В Ростовской области лжесотрудник банка украл у женщины 150 тысяч

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белокалитвинском районе женщина стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В районный отдел полиции обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что на днях ей позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он сообщил, что с ее счетом совершаются странные операции, что похоже на попытки списать деньги. Чтобы сохранить сбережения, молодой человек предложил собеседнице выполнить всего несколько действий. Испуганная женщина согласилась и последовала его совету. В итоге мошенники списали с ее счета 150 тысяч рублей.

— По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, — прокомментировали в донском ГУ МВД.

Это не первый случай, когда дончане идут на поводу у телефонных мошенников. На днях лжесотруднику банка поверила ростовчанка. Она последовала советам преступника и лишалась 666 тысяч рублей.