В Ростове на маршруты дополнительно выйдут 50 троллейбусов

Новый транспорт начнет работать уже в сентябре. Фото: правительство Ростовской области.

В Ростове-на-Дону на линии выйдут 50 новых троллейбусов. Транспорт запустят уже в сентябре, сообщили в правительстве Ростовской области.

Сейчас на десяти маршрутах уже работают 52 троллейбуса. Новые машины позволят восстановить маршрут № 14 «Центральный рынок — Каменка», отмененного более 20 лет. Кроме того, часть подвижного состава может отсоединиться и работать автономно.

Новый транспорт осмотрел губернатор Василий Голубев. По его словам, в будущем число троллейбусов планируется увеличить.

– Городу-миллионнику необходим экологически чистый вид транспорта. Надо возрождать его и постепенно наращивать количество маршрутов, — прокомментировал губернатор Василий Голубев.

Напомним, в 2018 году Ростов получил 14 троллейбусов. Транспорт прибыл в донскую столицу из Москвы.

Ранее в городе возобновили троллейбусный маршрут № 7 «Центральный рынок – Сельмаш». По данному направлению начали ходить пять новых троллейбусов с увеличенным автономных ходом.