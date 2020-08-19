Приливы жара и ломота в теле: ростовчанка Полина Диброва рассказала, как заболела коронавирусом

Жена известного шоумена подхватила опасную инфекцию, отпраздновав день рождения. Фото: https://www.instagram.com/polinadibrova/

Модель и жена известного шоумена Дмитрия Диброва Полина призналась, что переболела коронавирусом. Девушка рассказала подписчикам в «Инстаграме», как подхватила опасную инфекцию и как лечилась.

По словам Дибровой, у нее выявили коронавирус после дня рождения в июле. Девушка достаточно тяжело переносила болезнь.

— Три дня у меня была температура 36,9 — 38,5. Одну ночь ломило кости так, что спала по 10 минут на каждой стороне Две недели слабость и дефицит энергии, приливы жара без температуры, —поведала Полина.

Она рассказала, что не стала пить антибиотики и противовирускные. Девушка лишь сбивала температура и пила витамины. При этом никого из семьи Полина заразить не успела.

— К чему все это я рассказываю. Расслабляться не нужно, друзья, очень много сейчас заболевают людей. Вирус никуда не делся, — написала ростовчанка.