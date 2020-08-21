Региональному Фонду капитального ремонта семь лет

За 7 лет запланированные работы выполняли на 100%. Фото: предоставлено НКО «Фонд капитального ремонта»

Сегодня, 21 августа, Фонду капитального ремонта Ростовской области исполнилось семь лет. Все эти годы запланированные работы выполнялись на 100%.

Когда программа капитального ремонта только стартовала, некоторые отнеслись к новому проекту с недоверием. А сейчас собственники жилья в многоквартирных домах стали ее активными участниками. И подрядчики научились вести диалог с жильцами квартир, учитывать их пожелания при проведении ремонтных работ.

Владислав Крюков, директор регионального Фонда капитального ремонта. Фото: предоставлено НКО «Фонд капитального ремонта»

Фонд показал и доказал свою эффективность. За семь лет различные виды работ проведены в более 3 500 многоквартирных домах: обновлены фасады, произведена замена кровли, лифтов и инженерных систем. В 2020 году планируется отремонтировать еще более тысячи домов. Масштабные планы текущего года уже начали реализовываться – на половине объектов работы уже завершились.

Опыт семи лет работы показал, что в Ростовской области был принят оптимальный вариант программы капремонта. В ней четко прописаны виды работ для каждого дома до 2049 года. Все планы выполняются во многом благодаря поддержке из областного бюджета.

Сейчас Ростовская область входит в число регионов-лидеров по реализации программы капремонта. Несмотря на достигнутые результаты, активная работа продолжается. До первого сентября собственники жилья в многоквартирных домах получат уведомления с предложением о проведении капремонта в следующем году. Жильцы должны на общем собрании принять решение о проведении капремонта и переносе его на более поздний срок.

Поздравляем НКО «Фонд капитального ремонта» с днем рождения! Желаем успеха и развития на благо жителей Ростовской области!