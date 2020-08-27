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Происшествия

В Ростовской области утонул 15-летний подросток

Тело мальчика достали из воды сотрудники МЧС
Михаил СтрижевМихаилСтрижев
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Тело мальчика достали из воды сотрудники МЧС.

Тело мальчика достали из воды сотрудники МЧС.

Фото: Архив "КП"

В Донецке Ростовской области утонул 15-летний подросток. Происшествие случилось 27 августа в поселке Западном.

По предварительным данным, мальчик проводил время с друзья возле пруда. В какой-то момент он решил искупаться. Отплыв от берега, школьник начал тонуть. Спасти его не удалось. Позже его тело достали из воды сотрудники МЧС.

— На месте происшествия работают следователи следственного отдела. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в следственном управлении СКР по Ростовской области.

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