В Ростовской области четыре убийцы попросили о помиловании

Половина обратившихся были осуждены за особо тяжкие преступления.

В Ростовской области в первом полугодии 2020 года 26 осужденных попросили об освобождении. Об итогах работы комиссии по помилованию сообщается на сайте донского правительства.

Обращений в этом году оказалось почти в три раза меньше, чем за тот же период прошлого года. Так, в первом полугодии 2019 года за помилованием обратились 74 человека.

Четверо обратившихся были осуждены за убийство. Еще двое за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Большая часть заявителей, 10 человек, — за приобретение, хранение и сбыт наркотиков.

Половина обратившихся совершили тяжкие преступления — 13 обращений. 11 заявителей были осуждены за тяжкие преступления, двое — за преступления небольшой тяжести.