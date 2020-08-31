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Общество

Антона Чехова назвали украинским писателем

Известный драматург якобы именовал себя «хохлом»
Михаил СтрижевМихаилСтрижев
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Публицист утверждает, что известный драматург именовал себя «хохлом».

Публицист утверждает, что известный драматург именовал себя «хохлом».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Украинский публицист назвал Таганрог — исконно украинский город, а Антон Чехов — украинский писатель. Об этом Петр Кралюк заявил в своей статье на сайте издания «Радио Свобода».

Кралюк пишет, что основание Таганрога относится к 1 696 — 1 698 годам. На побережье Азовского моря Петр I построил крепость Троицк-на-Таганроге. Со временем город стал называться Таганрогом. Это была многонациональная территория, но основную часть населения осставляли украинцы.

Кроме того, Кралюк пишет, что в 1918 году Таганрог даже стал столицей Украинской Советской республики. Продолжалось это, впрочем, недолго, до немецкой оккупации.

— Когда же большевики в 1920 году утвердились на территории большинства украинских земель, они включили Таганрог с окружающими землями в состав советской Украины. Тем самым признавалось, что это украинская этническая территория, — пишет публицист.

Кралюк утверждает, известный писатель из Таганрога Павел Чехов сам называл себя украинцем. По словам автора, во время переписи населения драматург назвал себя малороссом. А в своих письмах Чехов якобы в шутку не раз именовал себя «хохлом».