В Батайске мужчина попал под колеса грузового поезда

50-летнего пешехода госпитализировали.
Фото: Александр СТЕПАНОВ
В Батайске грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Происшествие случилось на перегоне «Батайск — Кулешовский», сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
По предварительным данным, мужчина неверно оценил расстояние до поезда и начал переходить дорогу. В этот момент он попал под колеса состава. Прибывшие на место медики доставили мужчину в больницу.
Полицейские установили личность пострадавшего. Им оказался 50-летний житель Азовского района. В настоящее время он находится в больнице.
— Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — прокомментировали в ведомстве.