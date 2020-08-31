В Батайске мужчина попал под колеса грузового поезда

50-летнего пешехода госпитализировали. Фото: Александр СТЕПАНОВ

В Батайске грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Происшествие случилось на перегоне «Батайск — Кулешовский», сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

По предварительным данным, мужчина неверно оценил расстояние до поезда и начал переходить дорогу. В этот момент он попал под колеса состава. Прибывшие на место медики доставили мужчину в больницу.

Полицейские установили личность пострадавшего. Им оказался 50-летний житель Азовского района. В настоящее время он находится в больнице.

— Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — прокомментировали в ведомстве.