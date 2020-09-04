«Рубежи России»: Соглашение о создании университетского консорциума подписал ЮФУ

Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ

Накануне, 3 сентября, пять российских университетов в режиме онлайн подписали соглашение о создании университетского консорциума «Рубежи России». В числе них ЮФУ, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Северный (Арктический) федеральный университет им М. В. Ломоносова, Севастопольский государственный университет и Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского

По мнению ректора ЮФУ Инны Шевченко, создание Консорциума будет способствовать усилению роли федеральных университетов в развитии приграничных территорий страны, а также аккумулированию широкого спектра исследований и позволит отформатировать их как масштабные стратегические проекты.

- Важнейшая задача, которую может решить Консорциум, – это синхронизация научных исследований и поиск новых решений, которые касаются развития гуманитарного сотрудничества и результатов социально-экономического взаимодействия, - рассказала Инна Константиновна, - а также обеспечения сотрудничества между странами. Мы, как территория приграничная, за последние пять лет особо ощущаем остроту геополитических конфликтов, чувствуем, какова роль университета в защите интересов граждан, национальных культур и укреплении этих позиций.

В свою очередь, Президент ЮФУ Марина Боровская, отметила необходимость повышения роли федеральных университетов в развитии территории. От этого, по ее мнению, зависит успешность реализации социально-экономической политики государства.

Напомним, ЮФУ традиционно участвует в реализации таких проектов как «Мир Кавказу», «Большая Евразия», развивает исследования в рамках Черноморского экономического сотрудничества. И теперь в рамках Консорциума предстоит создать комплекс сетевых мероприятий, которые позволят вовлекать в решение задач национальной безопасности, развития социальной сферы большое экспертное аналитическое сообщество, а также молодежь и студентов.