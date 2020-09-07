В Ростовской области двухлетний ребенок и 43-летняя женщина пострадали в ДТП с двумя иномарками

«Мерседес» врезался в другую иномарку во время обгона. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области «Мерседес» врезался в «Фольксваген Пассат». Авария произошла 6 сентября около 19 часов на трассе Шахты – станица Владимирская – хутор Табунщиков – поселок Горный.

По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» пошел на обгон. При этом мужчина не убедился в безопасности маневра. В результате иномарка врезалась в встречный «Фольксваген Пассат». Пострадали люди, которые находились в «Мерседесе».

— Пострадал двухлетний мальчик, госпитализация ребенку не потребовалась. Травмы получили 43-летняя пассажирка и водитель «Мерседеса», — прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.