Экс-главу антикоррупционного отдела прокуратуры Ростовской области осудили за взятку

Андрея Прокуратова приговорили к девяти годам колонии строго режима. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Пролетарском районном суде Ростова вынесли приговор экс-начальнику отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции донской прокуратуры. Андрея Прокуратова обвиняли в совершении преступления по статье «Получение взятки».

По версии следствия, будучи главой антикоррупционного отдела, Прокуратов получил 3,5 миллиона от гаишника, попавшегося на взятке. За такое вознаграждение он должен был повлиять на ход доследственной проверки.

По данным «Коммерсант Юг», Прокуратова признали виновным. Ему назначили наказание в виде девяти лет колонии строгого режима. Кроме того, бывший борец с коррупцией должен выплатить штраф в размере семи миллионов рублей.