В Ростовскую область доставлена уникальная коммунальная техника

Фото: ГК «Чистый город»

Спецмашина, предназначенная для работы на объектах размещения отходов, пополнила парк техники регионального оператора ГК «Чистый город». Уплотнитель марки BOMAG весом около 40 тонн доставлен заводом-производителем на стройплощадку Мясниковского МЭОКа. Сегодня специалисты регоператора проходят инструктаж и обучение по управлению этой машиной – первой в Ростовской области.

По данным производителей, всего в России в отрасли обращения с отходами эксплуатируется не более 40 таких видов спецтехники. BOMAG предназначен для работы на объектах размещения для уплотнения отходов. Он вытесняет воздух из мусора, создает максимальную плотность отходов, сокращает площадь, необходимую для их размещения.

Уплотнение отходов на полигонах ТКО – это обязательная технология, исключающая разлет мусора от ветра и снижающая риск возгораний. Специально сконструированные колёса не дают возможность «хвостам», находящимся на полигоне после сортировки, прилипать к технике. Они снабжены металлическими шипами и улучшают качество уплотнения.

Фото: ГК «Чистый город»

Кроме того, производитель спецтехники позаботился и о комфорте оператора. Свою работу водитель будет выполнять в просторной звукоизолированной кабине с полным круговым обзором рабочего пространства.

- Техника для обеспечения функционирования Мясниковского МЭОК поставляется партиями: бульдозеры, экскаваторы, погрузчики. Для обслуживания подъездной дороги, которую возводит региональный оператор, приобретена многофункциональная поливомоечная машина. Это спецтехника высоконапорной мойки предназначена для всесезонного ухода за дорожным покрытием. В летнее время применяется для поливки и очистки дорожного полотна, в зимнее – для очистки от снега, - комментирует генеральный директор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина.

Всего для обслуживания Мясниковского МЭОК в автопарке регионального оператора насчитывается порядка 200 единиц техники.