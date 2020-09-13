Ситуация по заболеваемости covid-19 не улучшается в Ростовской области

Подготовка врача перед входом в отделение для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 всегда проходит тщательно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуацию на участках с точки зрения эпидемиологической обстановки в эфире нашей радиостанции «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM прокомментировала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

- Ситуация по заболеваемости covid-19 не улучшается, она остается достаточно напряженной, - сообщила Татьяна Юрьевна. - Мы каждый день видим высокие цифры. Ощущения, что все прошло и хорошо, нет. Мы все чаще видим рядом с собой тех, кто заболевает. Поэтому соблюдение санитарно-эпидемиологических правил на сегодняшний день более важно, чем это было в самом начале пандемии, когда не все отдавали себе отчет в том, что происходит. Хочу сказать, что на избирательных участках алгоритм действий был отработан еще тогда, когда мы голосовали за поправки в Конституцию. Тогда все было сделано четко и правильно, поэтому сейчас избирательные комиссии повторяют все тоже самое. Везде есть возможность получить бесплатно маску. Там стоят волонтеры, которые предлагают обработать руки дезсредствами, есть термометрия на входе, выдаются одноразовые ручки. Сейчас население понимает, что надо соблюдать социальную дистанцию. На мой взгляд хорошо, что голосование идет три дня. Это дает возможность не создавать толпы на избирательных участках.

Известно, что по последним данным, за сутки число инфицированных COVID-19 на Дону выросло на 162. Еще трое с диагнозом "коронавирус" скончались. На аппаратах искусственной вентиляции легких в настоящее время находятся 68 пациентов