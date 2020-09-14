Кандидаты в губернаторы Ростовской области потратили более 135 миллионов на агитацию

Наибольший избирательный фонд был у Василия Голубева. Фото: Избирательная комиссия Ростовской области.
Кандидаты в губернаторы Ростовской области потратили 135,8 миллиона рублей на агитацию. Об этом сообщил председатель донского Избиркома Андрей Буров.
Буров уточнил, что сумма примерно соответствует той, что была зарегистрирована в 2015 году. В этом году кандидаты потратили лишь на 1 % больше.
Наибольший избирательный фонд был у губернатора Василия Голубева — 119 миллионов. Наименьший — у Владимира Башкатова — 1 миллион 590 тысяч рублей.
Во время агитационного процесса выявлено 34 нарушения, что в три раза больше, чем в 2015 году. Среди них: агитация без соблюдения требований, незаконное изготовление печатной продукции.