В Ростовской области 19-летний парень украл медали ветерана ВОВ и сдал в ломбард

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Семикаракорском районе Ростовской области парень украл медали ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе донском ГУ МВД.

В полицию обратилась 79-летняя местная жительница. Возвращаясь домой, она увидела, как из ее двора выходит незнакомец. Женщина запомнила его приметы и проследила, в какую сторону он пошел. Уже в помещении она обратила внимание на открытую форточку. Но главное — была распахнута шкатулка, в которой хранились три ценные медали. Две из них «За отвагу» принадлежали отцу женщины, ветерану Великой Отечественной войны. Еще одну «Ветерану труда» когда-то вручали ее покойному мужу.

Полицейские задержали подозреваемого в краже. Предполагаемым преступником оказался 19-летний местный житель. Забрав медали, молодой человек отнес их в ломбард. Поскольку ювелир оценил их дешево, он оставил украденное и ушел. Сразу после этого сотрудник позвонил в полицию, рассказал обо всем и сообщил приметы посетителя.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный причастен к еще одному преступлению. Ранее он незаконно проник в тот же двор и забрал садовый инвентарь. Инструменты парень сдал на металлолом.

— В отношении фигурант возбуждено дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — прокомментировали в ГУ МВД.