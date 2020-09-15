Донской креатив оценили по достоинству: ростовская компания получила национальную премию рекламы WOW Awards

Фото: предоставлено Sales Machine

3 сентября в Москве объявили победителей премии WOW Awards — престижной награды рекламы в области девелопмента. В этом году в число победителей вошла ростовская компания Sales Machine, удивившая жюри смелым и необычным кейсом. Премия вот уже девять лет является ориентиром креатива, маркетинга и рекламы в области девелопмента и недвижимости. В этом году лучшие команды страны представили работы в 24 номинациях. Самыми популярными стали «Наружная реклама», «Буклет: бизнес-класс и элит», «Коммерческий видеоролик» и «Брендинг объекта».

Работы оценили 96 экспертов со всей страны. В жюри вошли маркетологи с многолетним опытом в сфере недвижимости. Известные ростовские застройщики не раз участвовали в конкурсе. Но поразить жюри им не удавалось — требования слишком высоки. В этом же году в финал премии вышли сразу две команды из Ростовской области. Одна из них Sales Machine одержала победу в номинации «Нестандартное продвижение: Digital».

Фото: предоставлено Sales Machine

Провокационный проект ростовчан не мог не привлечь внимание жюри. Команда представила кейс по продвижению квартир на платформе PornHub. Они разместили на сайте рекламу нового жилого комплекса. Однако резкий контентный переход не сразу показал результат. Команда продолжила экспериментировать и в итоге выстроили грамотную цепочку контентных переключений. Застройщик получил не только переходы и просмотры рекламы, но и реальные сделки.

Эксперты оценили новаторство и эффективность проекта. Компания Sales Machine стала обладательницей статуэтки премии — стеклянной собаки по кличке WOW. В данным момент Sales Machine базируется в Ростове-на-Дону, однако в России проекты не ведет. Работает в Черногории, Люксембурге и на Украине. Это, возможно, первая компания в мире, которая находит покупателей для объектов недвижимости через платформу PornHub.