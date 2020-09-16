Скончался замначальника ГУ МВД по Ростовской области

Вячеславу Нагоше было 59 лет. Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

Скончался заместитель начальника главного управления МВД по Ростовской области Вячеслав Нагоша. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Замначальника донской полиции ушел из жизни в ночь на 16 сентября. Ему было 59 лет.

Вячеслав Нагоша родился в 1962 году. Карьеру в органах внутренних дел он начал в качестве рядового участкового в Ростове-на-Дону. Позже Нагоша перешел в аппарат главка. До 2013 года он занимал должность заместителя начальника донской полиции. После этого стал замначальника главного управления МВД.