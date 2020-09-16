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Происшествия

В Ростовской области в ДТП с грузовиком погибли два человека

Еще двое получили травмы
Михаил СТРИЖЕВ
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Еще двое получили травмы. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Еще двое получили травмы. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области в ДТП с грузовиком погибли два человека. Авария произошла на трассе Элиста — Зимовники 16 сентября около 5 часов.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-21099» выехал на встречную пососу. Здесь легковушка «лоб в лоб» врезалась в грузовик «МАН».

— В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ. Пострадали водитель и пассажир МАН, — прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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