В Тольятти задержали киберпреступника, обманувшего ростовчанку

С телефонными мошенниками надо быть очень осторожными. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области женщина стала жертвой мошенника и лишилась 90 тысяч рублей. Обманутая дончанка пришла в полицию для того, чтобы написать заявление. Она рассказала, что преступник действовал по хорошо знакомой оперативникам схеме.

Мужчина позвонил ей по телефону и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Звонивший предупредил, что со счетом клиентки происходят какие-то странные вещи и рассказал ей, что она должна сделать, чтобы обезопасить свои деньги.

В итоге, когда дама назвала все явки и пароли, вся сумма которая была на карте, у нее списалась. И только после этого она поняла, что ее обманули.

Однако стражам порядка удалось отыскать злоумышленника. Для этого им даже пришлось выехать в служебную командировку в Тольятти.

Как рассказали в донском главке, подозреваемого удалось задержать на съемной квартире. А «банковским служащим» оказался 32-летний мужчина, который уже был судим за грабеж и кражу. Сейчас в отношении него возбудили еще одно уголовное дело. Мужчина находится под стражей.